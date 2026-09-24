Windows 11'de bilgisayarın hızlanması için başlangıç programları nasıl kapatılır?

Kurulum aşamasında oyun istemcileri, mesajlaşma uygulamaları ve bulut depolama servisleri gibi pek çok uygulama otomatik olarak başlangıç listesine kendilerini ekleyebiliyor. Özellikle eski bir işlemciye veya sınırlı belleğe (RAM) sahip bilgisayarlarda bu durum disk kullanımını artırarak geç tepkilere neden oluyor.

Ancak bu sorunu çözmek oldukça kolay. Uygulamaları tamamen bilgisayardan silmeden sadece başlangıçta otomatik olarak açılmalarını engelleyebilirsiniz:

Görev Yöneticisi ile Kapatma: Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Sol taraftaki "Başlangıç uygulamaları" sekmesine geçin. İhtiyaç duymadığınız uygulamayı seçip "Devre dışı bırak" butonuna tıklayın.

Ayarlar Üzerinden Yönetim: Windows 11'in 'Ayarlar' menüsünü açın. Ardından 'Uygulamalar' > 'Başlangıç' yolunu izleyin.Karşınıza çıkan listede otomatik açılmasını istemediğiniz uygulamaların yanındaki anahtarı "kapalı" konuma getirin.

Bu düzenlemeleri yaparken sistem için gerekli olabilecek ses veya güvenlik yazılımlarını yanlışlıkla kapatmamaya özen göstermeniz öneriliyor. İstediğiniz uygulamayı daha sonra normal yollarla manuel olarak dilediğiniz gibi açabilirsiniz.