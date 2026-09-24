Youtube Shorts'a dizi formatı geliyor!

"Shorts serileri" olarak adlandırılan bu yenilik, içerik üreticilerinin kısa süreli dikey videoları bir hikâye akışına oturtarak ardışık şekilde sunmasını sağlıyor. İzleyiciler ise algoritmanın sunduğu rastgele ve dağınık videolar arasında kaybolmadan, takip ettikleri kurgusal ya da belgesel serilerini belirli bir sırayla, bütünlük içinde izleme fırsatı yakalayacak.

YouTube tarafından yapılan açıklamada, bu yeniliğin geçtiğimiz yıl duyurulan "Creator Shows" altyapısı üzerine inşa edildiği belirtildi. Creator Shows, seçilmiş üreticilerin içeriklerini büyük televizyon ekranları için daha düzenli bir formatta sunmasına yardımcı oluyordu; yeni güncelleme ile bu yapı mobildeki kısa dikey videolara tam anlamıyla entegre ediliyor.

Bu hamle ile YouTube Shorts, yalnızca hızlıca kaydırılarak tüketilen bağımsız eğlence içeriklerinden ibaret olmaktan çıkıyor. Platform, daha senaryolu, kurgusal derinliğe sahip ve izleyici sadakatini artıran epizodik hikâye anlatıcılığını ön plana çıkararak dikey video rekabetinde yeni bir standart belirliyor.