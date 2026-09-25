Bilim insanlarından kansere karşı umut veren "imkansız" keşif

Tüm hücrelerin hayatta kalabilmek için sürekli olarak "sistein" adlı bir amino aside ihtiyacı vardır. Hücreler normal şartlarda bu ihtiyacı, "disülfid redüktaz" adı verilen bir hücresel sistem aracılığıyla üretir. On yıllar boyunca, bu sistem olmadan hiçbir canlının veya hücrenin yaşayamayacağı bilimsel bir gerçek olarak kabul ediliyordu. Ancak araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş farelerin bu sistem olmadan da hayatta kalabildiğini gözlemlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Tam dokuz yıl süren çalışmalar sonucunda, ana sistem çöktüğünde hücrelerin devreye soktuğu gizli bir "yedek yol" olduğu ortaya çıkarıldı. Milyonlarca yıl önce toksinlere karşı evrimsel bir savunma olarak geliştiği düşünülen bu mekanizmanın, günümüzde kanser hücreleri tarafından kemoterapi ve radyoterapi gibi zorlu tedavilerden sağ çıkmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Ed Schmidt, kanser hücrelerinin bu savunma kalkanının artık bilindiğini; bu yedek yolun hedef alınarak devre dışı bırakılmasının, tümörleri kanser tedavilerine karşı çok daha savunmasız hale getirebileceğini vurguluyor. Bu tarihi keşif, gelecekteki onkoloji tedavilerinin etkinliğini artırmak için yepyeni kapılar aralıyor.