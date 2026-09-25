Yerli ve milli yapay zeka için geri sayım!

Matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik altyapısına sahip adaylara yönelik tasarlanan YZ50, 12 haftalık yoğun bir araştırma kampı sunuyor. Eski OpenAI kurucu ortağı Andrej Karpathy'nin ünlü "Zero to Hero" metodolojisi ekseninde hazırlanan müfredat; teoriden ziyade doğrudan kod yazmaya ve pratik inşa süreçlerine odaklanıyor.

Eğitim süreci üç ana fazdan oluşuyor: Katılımcılar ilk haftala.rda nöron simülasyonları ve otomatik türev motorlarını kodlayacak, ardından geri yayılım (backpropagation) operasyonlarını elle yazıp, son aşamada kendi mini GPT modellerini ve Transformer mimarilerini sıfırdan inşa edecekler. Program, adayların vakit ayırma durumlarına göre yoğun mesai gerektiren "Full Track" ve daha esnek olan "Light Track" olmak üzere iki farklı yoldan yürütülecek.

Stanford, UC Berkeley, UPenn ve Bilkent gibi prestijli kurumlardan Türk araştırmacıların da doğrudan mentorluk desteği vereceği YZ50 girişimi; küresel yapay zeka yarışında Türkiye'nin elini güçlendirmeyi, yerli mimariler geliştirebilecek beyin gücünü yetiştirmeyi ve açık kaynak literatürüne katkıda bulunmayı amaçlıyor