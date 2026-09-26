Mars'ta tarımın sırrı faydalı mantarlarda gizli olabilir

Uzmanlar, Dünya dışı topraklarda bitkilerin gelişip serpilmesi için hayati önem taşıyan azot, potasyum ve fosfor gibi temel besin maddelerinin eksik olduğuna dikkat çekiyor. ABD ve Brezilya'dan araştırmacıların yürüttüğü ortak çalışma, faydalı mantarların bu büyük soruna çözüm olabileceğini ortaya koydu. Özellikle tarımda 19. yüzyıldan beri faydalanılan "arbusküler mikorizal mantarlar" (AMF) gibi türler, bitki kökleriyle sıkı bir ortaklık kuruyor. Bu mantarlar adeta kök sisteminin mikroskobik uzantıları gibi davranarak, bitkilerin sınırlı kaynaklara daha verimli bir şekilde ulaşmasını ve zorlu fiziksel çevre koşullarına (abiyotik stres) direnç göstermesini sağlıyor.

Araştırma ekibi, Dünya'dan sürekli gıda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bu vizyonun hayata geçmesi için, mantarların sadece simülasyonlarda değil, gerçek Ay ve Mars regolitleri üzerinde de test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer bu yenilikçi biyoteknolojik yaklaşım başarılı olursa, astronotlar uzayda kendi ekinlerini üretebilecek ve insanlığın Kızıl Gezegen'de kalıcı ve bağımsız yerleşimler kurma hedefleri gerçeğe çok daha yaklaşacak.