NASA'nın 2061'de Halley Kuyrukluyıldızı'na Ulaşmak İçin Tasarladığı Riskli Manevra
Khalifa Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2061 yılında Dünya'nın yakınından geçecek olan ünlü Halley Kuyrukluyıldızı'na bir uzay aracı göndermek için çığır açan bir yörünge stratejisi geliştirdi. 1986'daki son geçişte uzay araçları yüksek hız nedeniyle kuyrukluyıldızı yalnızca birkaç saat inceleyebilmişti. Ancak yeni plan, uzay aracının aylarca Halley'nin çekirdeği etrafında kalarak daha önce görülmemiş detaylı analizler yapmasını hedefliyor.
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