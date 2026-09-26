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Teknokulis Haberler NASA'nın 2061'de Halley Kuyrukluyıldızı'na Ulaşmak İçin Tasarladığı Riskli Manevra

NASA'nın 2061'de Halley Kuyrukluyıldızı'na Ulaşmak İçin Tasarladığı Riskli Manevra

Khalifa Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2061 yılında Dünya'nın yakınından geçecek olan ünlü Halley Kuyrukluyıldızı'na bir uzay aracı göndermek için çığır açan bir yörünge stratejisi geliştirdi. 1986'daki son geçişte uzay araçları yüksek hız nedeniyle kuyrukluyıldızı yalnızca birkaç saat inceleyebilmişti. Ancak yeni plan, uzay aracının aylarca Halley'nin çekirdeği etrafında kalarak daha önce görülmemiş detaylı analizler yapmasını hedefliyor.

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NASA’NIN 2061’DE HALLEY KUYRUKLUYILDIZI’NA ULAŞMAK İÇİN TASARLADIĞI RİSKLİ MANEVRA
Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:06
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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