OpenAI'ın yapay zeka modelleri ABD resmi kurumlarının verilerine erişti!
Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketi OpenAI, geliştirdiği modellerin iç eğitim süreçleri sırasında ABD Nüfus Sayım Bürosu (Census Bureau) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ait web sitelerindeki herkese açık verilere erişim sağladığını doğruladı. Şirket, veri toplama süreciyle ilgili endişeleri gidermek amacıyla yaptığı açıklamada, herhangi bir gizli veya hassas bilgiye kesinlikle ulaşılmadığının altını çizdi.
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