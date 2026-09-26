Yapay zekânın gizli faturası: 1 milyar görsel için 29 milyon litre su tüketiliyor

Kullanıcıların ekranında birkaç saniyelik bir işlem gibi görünen bu süreç, aslında devasa veri merkezlerinin muazzam bir hesaplama yapmasını gerektiriyor. Bu merkezlerde çalışan binlerce yüksek performanslı işlemci, hem çok yüksek miktarda elektrik harcıyor hem de ciddi bir ısı açığa çıkarıyor. Sistemlerin güvenli sıcaklıklarda kalabilmesi için kullanılan soğutma sistemlerinde ise en büyük rolü su oynuyor. Araştırmalar, sıfırdan bir görsel üretmenin basit bir metin işlemine kıyasla 1.450 kata kadar daha fazla enerji gerektirdiğini gösteriyor.

Bireysel kullanımlarda küçük görünen bu tüketim, küresel çapta milyarlarca işleme ulaştığında ciddi bir su ayak izine dönüşüyor. Teknoloji devleri daha verimli işlemciler ve alternatif soğutma sistemleriyle bu faturayı düşürmeye çalışsa da, artan talep büyük bir baskı yaratıyor. Uzmanlar, yapay zekâdaki asıl yarışın artık sadece daha güçlü modeller geliştirmek değil, bu işlemleri en az su ve elektrikle yapabilmek olacağına dikkat çekiyor.