Astronomlar şimdiye kadar keşfedilen en genç ötegezegeni doğruladı

Dünya'dan yaklaşık 454 ışık yılı uzaklıktaki Yılancı (Ophiuchus) yıldız oluşum bölgesinde bulunan gezegen, henüz oluşumunu tamamlamış değil. Bilim insanları, Elias 2-24b'nin çevresindeki gaz ve toz diskinden hala madde çekerek büyümeye devam ediyor olabileceğini düşünüyor.

Gezegen, genç yıldızının çevresindeki gaz ve toz diskinde oluşan belirgin bir boşlukta tespit edildi. Gözlemler, bu boşluğun gezegenin çevresindeki maddeleri kendine çekerek ilerlediğine işaret ediyor.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre Elias 2-24b'nin kütlesi Jüpiter'in yaklaşık 1,9 ila 4 katı arasında. Keşif, dev gezegenlerin düşünülenden çok daha kısa sürede oluşabileceğine dair önemli ipuçları sunarken, mevcut gezegen oluşumu modellerinin de yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.