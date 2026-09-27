Beyin yaşlanmasının gizli işareti kemiklerde olabilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Araştırmacılar, 2 binden fazla kişinin göğüs tomografisi görüntülerini inceleyerek omurga kemiklerindeki mineral yoğunluğunu değerlendirdi. Ayrıca katılımcıların beyin MR görüntüleri ve bilişsel test sonuçları da analiz edildi.

Sonuçlara göre, kemik mineral yoğunluğu düşük olan kişilerde bilişsel performanstaki düşüş daha hızlıydı. Bu kişilerde beynin beyaz maddesinde yaşlanmayla ilişkili değişikliklerin de daha hızlı ilerlediği görüldü.

Ancak araştırmacılar, bu bulguların düşük kemik yoğunluğunun demansa neden olduğunu göstermediğini özellikle vurguladı. Uzmanlara göre kemik ve beyin sağlığındaki değişimler, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan metabolik ve damar kaynaklı ortak süreçlerle ilişkili olabilir.