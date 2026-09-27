James Webb'in gizemli kırmızı noktalarının sırrı çözülüyor! Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'ndeki ATERUI III süper bilgisayarı kullanılarak yapılan yeni simülasyonlar, bu cisimlerin çok hızlı büyüyen kara delikler olabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre, evrenin ilk dönemlerinde güçlü morötesi ışınım, çok sayıda küçük yıldızın oluşmasını engelleyerek gazın tek bir dev yıldızın çevresinde toplanmasına neden olmuş olabilir. Bu dev yıldız çöktüğünde ise geride bir kara delik çekirdeği kaldı.

Kara deliğin etrafında oluşan yoğun gaz diski, ışınımı hapsederek kara deliğin günümüz evrenindekinden çok daha hızlı büyümesine olanak sağlamış olabilir. Simülasyonlarda ortaya çıkan kara deliklerin özelliklerinin, James Webb'in gözlemlediği Küçük Kırmızı Noktalarla büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.