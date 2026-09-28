Kara deliğin sırlarını çözmek için inanılmaz proje! Sonuçları 100 yıl sonra alınacak

Bir astrofizikçi, en yakın kara deliklerden birine çip boyutunda bir uzay aracı göndererek evrenin en uç koşullarını doğrudan incelemeyi önerdi. Fudan Üniversitesi'nden astrofizikçi Cosimo Bambi'nin ortaya koyduğu plan, bugün için bilim kurguya yakın görünse de gelecekte uygulanabileceği düşünülüyor.

Bambi'ye göre gram ağırlığındaki bir nanouzay aracı, lazerlerle ışık hızının yaklaşık üçte birine çıkarılabilir. Yaklaşık 20-25 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik bulunması halinde araç, buraya yaklaşık 70-75 yılda ulaşabilir.

SİNYALİN GELMESİ 100 YIL SÜREBİLİR

Uzay aracının topladığı verilerin Dünya'ya ulaşması da onlarca yıl sürecek. Bu nedenle bugün başlatılabilecek bir görevin sonuçlarının alınması yaklaşık bir asrı bulabilir.

Projede kara deliğin çevresindeki uzay-zamanın Einstein'ın teorileriyle ne kadar örtüştüğü, olay ufkunun yapısı ve güçlü kütle çekim altında doğa sabitlerinin değişip değişmediği araştırılacak.

Ancak projenin önünde büyük engeller bulunuyor. Böyle bir nanouzay aracının teknolojisi henüz mevcut değil ve gerekli lazer sisteminin bugünkü tahmini maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.