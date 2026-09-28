NASA evrene gözlerini açtı! 300 megapiksellik dev kamera ilk kez çalıştırıldı

NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, 300 megapiksellik kızılötesi kamerasını başarıyla çalıştırarak evreni gözlemleme yolunda önemli bir aşamayı geçti. Geniş Alan Görüntüleme Aracı (WFI), gökyüzünün Ay'ın görünen yüzünden daha büyük bir bölümünü tek karede görüntüleyebilecek.

Teleskobun kamerası, karanlık enerji, öte gezegenler ve evrendeki maddenin dağılımı gibi önemli konuları araştıracak. İlk test görüntüsünde yıldızlar henüz net görünmese de sistemin beklendiği gibi çalıştığı doğrulandı.

Roman teleskobunun önümüzdeki aylarda test ve kalibrasyon sürecinin tamamlanması, ilk bilimsel görüntülerini ise 2027'nin başlarında göndermesi bekleniyor. Teleskop ayrıca başka yıldızların çevresindeki gezegenleri doğrudan görüntülemek için geliştirilen özel koronagraf sistemini de test ediyor.