Uzayda “ters” gezegen keşfi! Nasıl oluştuğu büyük merak konusu oldu

Bilim insanları, yıldızının dönüş yönünün tam tersine hareket eden sıra dışı bir gezegen keşfetti. GJ 3090 b adı verilen Neptün büyüklüğündeki gezegen, küçük ve soğuk bir yıldızın çevresinde alışılmışın aksine geriye doğru bir yörüngede dolanıyor.

Araştırmacılar, gezegenin yörüngesinin yaklaşık 136 derecelik bir eğime sahip olduğunu belirledi. Bu durum, GJ 3090 b'yi bir M cücesi etrafında ters yönde hareket ettiği doğrulanan ilk gezegen yapıyor.

Bilim insanları, bu sıra dışı yörüngenin gezegen sisteminin oluşumu sırasında farklı yönlerdeki gaz ve toz disklerinin etkisiyle ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor. Sistemde yörüngeyi sonradan değiştirebilecek büyük bir yıldız veya gezegen olduğuna dair ise şu ana kadar kanıt bulunamadı.

Araştırmacılar, yeni gözlemlerle gezegenin nasıl olup da tersine dönen bir yörüngeye sahip olduğunun anlaşılmasını hedefliyor.