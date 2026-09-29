Bilim insanlarından tarihe geçen buluş: Dünyanın en hassas saati geliştirildi

Geleneksel saatlerde yaygın olarak kullanılan sezyum elementi yerine lutesyum-176 iyonunun tercih edildiği bu sistem, sıcaklık değişimlerine ve çevresel manyetik alanlara karşı olağanüstü bir direnç gösteriyor. Laboratuvar ortamında 200 saat boyunca test edilen iki ayrı lutesyum saati, şimdiye kadarki en hassas uyumu sergiledi. Bu benzersiz doğruluk payı, saatin Einstein'ın genel görelilik kuramını destekler nitelikte çalışmasını da sağlıyor. Öyle ki, sadece 5 milimetrelik bir yükseklik farkının yerçekiminde ve dolayısıyla zaman üzerinde yarattığı o çok ufak sapmaları dahi başarıyla ölçebiliyor.

Bilim dünyasında heyecan yaratan bu tarihi gelişmenin, 1960'lardan bu yana sezyum atomuyla tanımlanan "saniye" kavramının 2030'lu yıllarda tamamen yeniden tanımlanmasına öncülük edebileceği belirtiliyor. Araştırmacıların şimdiki en büyük hedefi ise bu laboratuvar sistemini çok daha küçük ve taşınabilir hale getirmek. Böylece sistem; yeraltı hareketlerinin izlenmesi, depremlerin gözlemlenmesi ve jeolojik süreçlerin detaylı incelenmesi gibi hayati alanlarda kullanılabilecek.