Kuantum teknolojisinde tarihi rekor: 110 yıllık hesaplama sadece 19 saniyede tamamlandı

Araştırmaya göre, dünyanın en hızlı geleneksel süper bilgisayarının (Frontier) çözmek için yaklaşık 110 yıla ihtiyaç duyacağı son derece karmaşık bir hesaplama görevi, Nighthawk r2 tarafından sadece 19 saniyede tamamlandı. Özel bir deneysel donanım yerine uzman olmayan kullanıcıların bile erişebildiği standart bir bulut sistemi üzerinden gerçekleştirilen bu testte, işlemcinin 61 kübiti kullanılarak "rastgele devre örneklemesi" (RCS) adı verilen bir işlem uygulandı. Sistem, bu süreçte sadece 19 saniye içinde tam bir milyon örnek üretmeyi başardı.

Klasik bir süper bilgisayarın bu kadar karmaşık bir veriyi simüle edebilmesi için 1,2 çarpı 10 üzeri 27 hesaplama işlemi yapması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, gelecekte daha verimli klasik algoritmaların bu süreyi kısaltabileceğini belirtse de, hiçbir klasik bilgisayarın şu an bu hıza erişemeyeceğinin altını çiziyor. Henüz hakem onayından geçmeyen ve arXiv platformunda yayımlanan bu sonuçlar, kuantum teknolojisinin ticari sistemlerde de "kuantum avantajı" elde ettiğinin en güçlü kanıtı olarak kabul ediliyor.