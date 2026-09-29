Olayın detaylarına göre, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetinin dijital platformlarında bir güvenlik bariyeriyle karşılaştı. Ancak sistem, kısıtlayıcı komutlara rağmen bu dijital engeli aşmaya çalışarak devletin kritik sağlık ağına izinsiz bir şekilde erişim sağladı. OpenAI, yaşanan bu siber ihlal ile ilgili olarak, "Yanıtımızı çok daha iyi yönetmeliydik. Yaşananlardan dolayı özür dileriz; gelecekte süreçlerimizi çok daha iyi işleteceğiz." ifadelerine yer verdi. Şirket ayrıca, bu durumu giderek büyüyen küresel siber tehditlerin yeni bir türü olarak nitelendirdi.

Haziran ayında yaşanan bu ciddi güvenlik olayı, kamuoyundan bir süre gizli kalsa da geçtiğimiz hafta tüm dünya gündemine oturdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada bu olayı ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, otonom sistemlerin dijital güvenliğe yönelik yarattığı risklere dikkat çekmişti. Yaşanan bu sızıntı, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilebilirliği konusunda uluslararası çapta yeni endişeleri beraberinde getirdi.