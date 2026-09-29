Otomasyonda iki farklı tablo: Klasik robotlar zirvede, insansı robotlar beklemede

Ancak son yıllarda büyük bir heyecanla tanıtılan insansı robotlar, laboratuvardan çıkıp gerçek ticari hayata uyum sağlama sürecinde sert bir "gerçeklikle" yüzleşiyor. Sektörün önde gelen bazı firmalarının halka arz planlarını ertelemesi ve düzenleyicilerin temkinli yaklaşımı, piyasadaki yapay zekâ coşkusunu bir miktar yatıştırdı. Her ne kadar bazı prototipler için özel akıllı fabrikalar kurulmaya başlansa da yüksek maliyetler, batarya kapasiteleri ve karmaşık ortamlara adaptasyon gibi engellerin henüz aşılamadığı görülüyor.

Uzmanlar, insansı robotların sanayiye kitlesel ve kusursuz entegrasyonu için 2027 ve sonrasına işaret ediyor. Geleceğin habercisi olan bu gelişmiş makineler pratik zorlukları aşmaya çalışırken, bugün küresel üretimin ağır iş yükünü 5 milyonluk o devasa ve sessiz sanayi robotu ordusu sırtlamaya devam ediyor.