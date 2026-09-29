SpaceX'in "Starship" roketi ilk kez yörüngeye ulaştı ve 26 uyduyu başarıyla dağıttı

Bu tarihi görev sırasında Starship, sadece yörüngeye ulaşmakla kalmayıp taşıdığı 26 adet uyduyu uzaya başarıyla konuşlandırdı. Starship programı için oldukça büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu gelişme, aracın operasyonel yeteneklerini kanıtlaması açısından son derece kritik bir önem taşıyor. Çünkü, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yalnızca yörünge altı uçuşlarla sınırlı kalmış ve uzay aracı tekrar Dünya'ya dönmüştü.

Uzay endüstrisine yön veren SpaceX, Starship roket sistemini tamamen yeniden kullanılabilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Şirketin uzun vadedeki vizyonunda, bu roketin şirketin kendi "Starlink" internet uydularını yörüngeye taşıması bulunuyor. Bunun yanı sıra, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) astronotlarını ve kargolarını Ay yüzeyine ulaştıracak insanlı misyonlarda da Starship'in ana taşıyıcı olarak kullanılması planlanıyor. SpaceX'in tarihe geçen bu hamlesi, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi hedeflenen derin uzay keşifleri için dev bir adım oldu.