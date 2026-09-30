Hastalıkları vücut kokusundan tanımak: Yeni lazer teknolojisi erken teşhise yardımcı olacak
Vücut kokusu, insan metabolizması hakkında önemli ipuçları taşıyor. Fraunhofer IIS ve Dresden Teknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, vücut kokusundaki değişimleri inceleyerek hastalıkları tespit edebilen yeni bir lazer teknolojisini test etti. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, lazer tabanlı fotoakustik spektroskopi yöntemi kullanılarak Parkinson ve Covid-19 hastaları ile sağlıklı bireyler arasındaki kimyasal farklar başarıyla ölçüldü.
İnsan vücudu, metabolik süreçler sırasında nefes, cilt ve vücut sıvıları aracılığıyla uçucu organik bileşikler (VOC) salgılar. Bir hastalık ortaya çıktığında bu bileşiklerin dengesi değişir. Geliştirilen lazer sistemi, alınan örnekleri farklı dalga boylarıyla ışınlayarak moleküllerin oluşturduğu minik basınç dalgalanmalarını ölçüyor ve adeta kimyasal bir "parmak izi" çıkarıyor. Özellikle burun sürüntülerinden elde edilen örneklerin hastalık gruplarını ayırt etmede son derece etkili olduğu görüldü.
Araştırma henüz 24 kişilik küçük bir grup üzerinde gerçekleştirilen bir ilk aşama testi niteliğinde. Beslenme, yaş ve kullanılan ilaçlar gibi faktörler sonuçları etkileyebildiği için yöntemin doğrudan bir tanı aracına dönüşmesi zaman alacak. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte hastanelerde ve muayenehanelerde pratik, hızlı ve acısız bir ön tarama testi olarak kullanılabileceğini öngörüyor.