sabah
Teknokulis Haberler Kedi gözünün biyolojisi yeni nesil robot kameralarına ilham oluyor

Kedi gözünün biyolojisi yeni nesil robot kameralarına ilham oluyor

Kedi gözlerinin karanlıkta parlama yeteneği, geçmişte karayollarındaki "kedi gözü" reflektörlerine ilham verirken günümüzde robotik teknolojisinde çığır açıyor. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden (KAIST) Prof. Young Min Song liderliğindeki araştırmacılar, kedilerin göz anatomisini modelleyerek karmaşık ortamlarda üstün görüş sağlayan yeni bir kamera sensörü geliştirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KEDİ GÖZÜNÜN BİYOLOJİSİ YENİ NESİL ROBOT KAMERALARINA İLHAM OLUYOR
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:52

Kedilerin retina arkasında bulunan ve ışığı yansıtarak karanlıkta görmeyi sağlayan "tapetum lucidum" dokusu, yapay olarak kamera sensörüne uyarlandı. Araştırma ekibi, sensörün arkasına yerleştirdiği yansıtıcı gümüş katman sayesinde kameranın görünür ışık emilimini %52 oranında artırmayı başardı.

Ayrıca kedilerin parlak ışıkta dikey slit (yarıklı) halini alan göz bebekleri de kameranın diyafram tasarımına uygulandı. Dikey diyafram yapısı, karmaşık ve karmaşık arka plan gürültülerini filtreleyerek ana nesnenin çok daha net odaklanmasını sağlıyor. Bu yöntem, yüksek işlem gücü gerektiren dijital arka plan bulanıklaştırma yazılımlarının iş yükünü doğrudan donanım seviyesinde çözüyor.

Doğadan ilham alan bu yeni nesil kameraların; otonom araçlar, dronlar ve arama-kurtarma robotlarında nesne algılama hassasiyetini önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA