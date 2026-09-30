Kedi gözünün biyolojisi yeni nesil robot kameralarına ilham oluyor

Kedilerin retina arkasında bulunan ve ışığı yansıtarak karanlıkta görmeyi sağlayan "tapetum lucidum" dokusu, yapay olarak kamera sensörüne uyarlandı. Araştırma ekibi, sensörün arkasına yerleştirdiği yansıtıcı gümüş katman sayesinde kameranın görünür ışık emilimini %52 oranında artırmayı başardı.

Ayrıca kedilerin parlak ışıkta dikey slit (yarıklı) halini alan göz bebekleri de kameranın diyafram tasarımına uygulandı. Dikey diyafram yapısı, karmaşık ve karmaşık arka plan gürültülerini filtreleyerek ana nesnenin çok daha net odaklanmasını sağlıyor. Bu yöntem, yüksek işlem gücü gerektiren dijital arka plan bulanıklaştırma yazılımlarının iş yükünü doğrudan donanım seviyesinde çözüyor.

Doğadan ilham alan bu yeni nesil kameraların; otonom araçlar, dronlar ve arama-kurtarma robotlarında nesne algılama hassasiyetini önemli ölçüde artırması hedefleniyor.