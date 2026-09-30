Yapay zeka teorik fizikte ilk anlamlı başarısına imza attı

Kuantum alan teorisindeki bu tür yüksek dereceli döngü hesaplamaları, temel parçacık etkileşimlerini yüksek hassasiyetle modellemek için kritik öneme sahip. Ancak binlerce karmaşık matematiksel terim içerdiğinden, insanların bu düzeydeki hesaplamaları tek başına ve hatasız yapması son derece zor görünüyordu. Yapay zekanın bu düzeyde bir karmaşıklığı çözebilmesi, sadece mevcut verileri taklit etmekle kalmayıp teorik fizikteki zorlu matematiksel problemleri de çözebileceğini gösteriyor.

Bu gelişme, fizikçilerin deneysel verilerle karşılaştırabileceği çok daha hassas ve karmaşık tahminler üretmesini sağlayacak. Araştırmacılar, elde edilen bu büyük başarının ardından bir sonraki hedefin Kuantum Elektrodinamiği (QED) döngülerinin çözümü olmasını umuyor. Yapay zekanın sağladığı bu yeni ivme, evrenin temel yasalarını anlama yolculuğunda bilim insanlarına güçlü bir iş ortağı kazandığını kanıtlıyor.