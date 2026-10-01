Jüpiter büyüklüğündeki gezegen teorileri altüst etti: James Webb’den yeni sürprizler!

Mevcut astronomi teorilerine göre, HATS-6 b'nin yörüngesinde döndüğü "kırmızı cüce" gibi küçük ve nispeten soğuk yıldızların, böylesine devasa bir gezegen oluşturacak maddeye ve zamana sahip olmaması gerekiyor. Üstelik bu gökcismi, yıldızına çok yakın bir konumda yer alıyor ve etrafındaki bir tam turunu sadece üç günde tamamlıyor.

Bilim insanları, geçiş spektroskopisi yöntemiyle HATS-6 b'nin üst atmosfer sıcaklığının beklenen 425°C yerine yaklaşık 120°C olduğunu tespit etti. Astronomlar, bu beklenmedik soğukluğun tıpkı Venüs'te olduğu gibi yıldız ışığını uzaya geri yansıtan yoğun bir bulut ve sis tabakasından kaynaklandığını düşünüyor.

Baş araştırmacı Janina Gussmann, mevcut bilgilerimize göre bu gezegenin var olmasının "imkânsız" göründüğünü vurguladı. Bugüne kadar keşfedilen 6.000'i aşkın ötegezegen arasında, kırmızı cücelerin etrafında dönen sadece 40 civarında gaz devi bulunuyor. HATS-6 b, bu sıra dışı gezegenleri tanıdık devlerle karşılaştırmayı amaçlayan özel bir program kapsamında inceleniyor ve elde edilen bulgular, ötegezegenlerin kimyasal bileşimlerini ölçme yöntemlerimizi doğrudan etkileyecek.