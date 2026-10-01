Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bizi yok etmeyecek ama yapacağı şey çok daha korkunç!

Teixidó, meselenin sadece ChatGPT'yi açıp bir şiir yazdırmak veya bir köy partisi için sıradan bir afiş tasarlatmaktan ibaret olmadığının altını çiziyor. Yapay zekanın arkasında yatan asıl büyük ve dönüştürücü gücü şu an yalnızca dijital becerileri son derece yüksek kısıtlı bir kesim kullanabiliyor. Bu güncel durum, 20 yıl önce Google veya Instagram'ı kullanmayı bilenler ile bilmeyenler arasında yaşanan büyük dijital bölünmenin bir benzerini akıllara getiriyor.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan uzman bir yapay zeka danışmanı ise topluma umut veren açıklamalarda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz geçiş döneminin toplum için bir "stres testi" olduğunu belirten uzman, bu devrimsel dalganın zamanla durulacağını ifade ediyor. Teknoloji istikrara kavuştuğunda, derin bir uzmanlığı olmayan kullanıcıların da yapay zekaya daha doğrudan ve sancısız bir şekilde erişebileceği öngörülüyor.

Ancak makale şu kritik ve derin soruyla son buluyor: Bu erişim sağlandığında nasıl bir dünyayla karşılaşacağız? Dijitalleşmenin küresel iş dünyasını baştan aşağıya değiştirdiği gibi, yapay zekanın da yeni dünyayı nasıl şekillendireceğini ve insanların giderek hızlanan bu düzende işlevsel kalabilmek için nasıl bir esneklik göstereceğini zaman kanıtlayacak.