WhatsApp'tan genç kullanıcılar için yeni ebeveyn denetimleri geliyor

Yeni araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının herhangi bir gruba katılması veya gruptan ayrılması durumunda anında bildirim alabilecek. Ayrıca, profil fotoğrafını kimlerin görebileceği ve genç kullanıcıları gruplara kimlerin ekleyebileceği gibi kritik gizlilik ayarları da doğrudan ebeveynler tarafından yönetilebilecek. Denetimler yalnızca mesajlaşmayla sınırlı kalmayacak; ebeveynler WhatsApp Kanalları'nın ve yapay zeka asistanı Meta AI'ın kullanımına da kısıtlamalar getirebilecek.

Şirket, bu yeni denetimlerin özel mesajların gizliliğini kesinlikle ihlal etmeyeceğini vurguluyor. Gençlerin mesajları ve aramaları uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek ve ebeveynler bu yazışmaları okuyamayacak.

Bir PIN kodu ile korunacak olan bu ayarlar tamamen isteğe bağlı olacak. Ancak bazı uzmanlar, sistemin isteğe bağlı olmasının yaş doğrulama sorumluluğunu şirketten alıp ebeveynlere yüklediği gerekçesiyle tartışmalara yol açtığını belirtiyor. Yine de bu yeni özellikler, mesajlaşma uygulamalarında gençler için daha güvenli bir dijital alan yaratma çabası olarak öne çıkıyor.