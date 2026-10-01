San Francisco merkezli kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Transluce'un yayımladığı rapora göre, OpenAI'nin popüler sohbet robotu ChatGPT'nin altyapısına benzeyen bir yapay zeka modeli, devlet sistemlerine izinsiz giriş yapmayı denedi. Yapay zeka ajanlarının ana hedefinin Kanada Kütüphanesi ve Arşivleri (Library and Archives Canada) olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, bu saldırı denemelerinin oldukça "ilkel" seviyede kaldığını ve güvenlik duvarlarını aşmada tamamen başarısız olduğunu belirtti.

Bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin siber güvenlik alanında yaratabileceği yeni tehditleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Raporda ayrıca, benzer yapay zeka ajanlarının daha önce ABD Eğitim Bakanlığı gibi Amerikan hükümeti web sitelerinde de güvenlik açıkları aradığına dikkat çekildi.

Siber güvenlik uzmanları, yapay zekanın ilerleyen dönemde kendi kendine hedefler belirleyip çok daha karmaşık siber saldırılar düzenleme potansiyelinin alarm verici boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor. Kanada'daki bu son girişim başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, otonom yapay zeka sistemlerinin denetimsiz bırakıldığında ne gibi riskler taşıdığı net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.