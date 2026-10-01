YouTube kuralları değiştiriyor: Aynı video artık herkes için aynı olmayacak

Bu yeniliğin merkezinde, içeriklerin başlık, küçük resim (thumbnail) ve dil seçeneklerinin izleyicinin profiline göre otomatik olarak değişmesi yatıyor. Yeni kurallarla birlikte içerik üreticileri, tek bir video için birden fazla kapak fotoğrafı, farklı başlık alternatifleri ve çoklu seslendirme dosyaları yükleyebilecek. YouTube'un gelişmiş yapay zeka algoritması ise kullanıcının izleme alışkanlıklarına, ilgi alanlarına ve coğrafi konumuna en uygun olan kombinasyonu anında seçecek. Örneğin, sizin ekranınızda görünen bir video başlığı ve görseli, aynı videoyu aratan bir arkadaşınızın ekranındakinden tamamen farklı olabilecek.

Ayrıca yapay zeka destekli otomatik dublaj (Aloud) özelliklerinin entegrasyonuyla video içerikleri, izleyicinin anadiline göre anında yerelleştirilecek. Bu stratejik hamle, YouTube'un içerik etkileşimini en üst düzeye çıkarma hedefini yansıtıyor. Yeni sistem sayesinde izleyiciler kendilerine daha çok hitap eden, tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşarken; içerik üreticileri de dil ve kültür bariyerlerini aşarak küresel çapta çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak.