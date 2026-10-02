Android 17, casus yazılımlara karşı "gelişmiş koruma" özellikleriyle geliyor

En dikkat çekici yeniliklerden biri olan "İzinsiz Giriş Günlüğü" (Intrusion Logging), cihazdaki güvenlik olaylarını ve ağ bağlantılarını kaydediyor. Uçtan uca şifrelenen bu kayıtlar Google sunucularında 12 ay saklanıyor; kullanıcı veya Google tarafından süresi dolmadan silinemiyor. Gazeteciler veya sivil toplum çalışanları şüpheli bir durumda bu şifreli günlükleri indirip güvenlik uzmanlarıyla paylaşabilecek. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), bu özelliği casus yazılımlarla mücadelede "ezber bozan" bir adım olarak nitelendiriyor.

Güncellemeler arasında, cihaz kilitliyken şarj portundan yetkisiz veri aktarımını engelleyen USB Koruması ile dolandırıcıların cihaz kontrolünü ele geçirmesini önlemek için daraltılan Erişilebilirlik Hizmeti kısıtlamaları bulunuyor. Ayrıca, tarayıcı saldırılarını önlemek adına Chrome'da WebGPU özelliği devre dışı bırakılırken, cihazın zorla açılmasını engellemek için başarısız denemelerde telefonu kilitleyen otomatik sistem de devreye alınıyor. Kullanıcılar artık hangi uygulamaların Gelişmiş Koruma ile çalıştığını özel bir menüden şeffaf bir şekilde görebilecek.