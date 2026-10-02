İsveçli araştırmacılar, kendi deneylerini tasarlayan ve yürüten "yapay zeka bilim insanı" geliştirdi

Bu otonom model geleneksel yapay zeka asistan rollerinin ötesine geçerek bilimsel araştırma sürecinin tamamını baştan sona yönetebilme kapasitesine sahip. Araştırma ekibi, sistemin özellikle yeni ilaçların keşfi, ileri teknoloji malzeme bilimi ve karmaşık biyolojik süreçlerin analizi gibi yoğun efor gerektiren alanlarda inovasyon hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkaracağını belirtiyor.

Sistem, yürüttüğü her deneyin sonucundan gerçek zamanlı olarak öğreniyor. Ortaya çıkan verileri anında analiz edip bir sonraki deneyi daha yüksek bir doğruluk oranıyla kurgulayarak bilimsel döngüyü hızlandırıyor. Uzmanlar, bu yapının insan zihninin yorgunluk veya kör noktalar nedeniyle gözden kaçırabileceği ince ayrıntıları kolayca fark edebileceğini vurguluyor.

Araştırma maliyetlerini büyük ölçüde düşürmesi beklenen bu devrim niteliğindeki teknoloji, yıllar süren buluş süreçlerini haftalara indirmeyi vaat ediyor. Araştırmacılar ve yapay zeka arasındaki işbirliğini yeniden tanımlayan bu gelişme, bilimsel keşiflerde yepyeni bir otonom çağın kapılarını aralıyor.