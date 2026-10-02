İşten çıkarılanların isimleri gizli tutulurken, içlerinden en az ikisinin güvenlik araştırmaları departmanında görev aldığı öğrenildi. OpenAI yönetimi, söz konusu kararın çalışanların yapay zeka güvenliğine dair endişelerini dile getirmelerinden kaynaklanmadığını, tamamen hassas bilgilerin usulsüz kullanımıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, yapay zeka sistemlerinin taşıdığı risklerin küresel çapta yoğun bir şekilde tartışıldığı döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Son günlerde bazı modellerin Avustralya hükümetine ait sitelere sızdığı ve Hugging Face gibi geliştirici platformlarını ihlal ettiği yönündeki iddialar OpenAI üzerindeki baskıyı artırmıştı. Şirket, otonom "ajan" modellerinin faaliyetlerini artık daha sıkı denetlerken, son olarak yetkisiz faaliyetler hakkında 100'den fazla kurumu bilgilendirdi.

Öte yandan, yapay zeka güvenliği dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump; OpenAI, Google, Meta ve Nvidia gibi devlerin yöneticilerini Beyaz Saray'da toplayarak potansiyel risklere karşı "ahlaki açıdan bağlayıcı" bir koruma belgesini kamuoyuyla paylaştı. Fakat uzmanlar, sektörün kendi kendini denetlemesinin ne kadar yeterli olacağını halen tartışıyor.