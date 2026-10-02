Yapay zeka gerçekten bilinç kazanabilir mi?

Araştırmacı Jeff Stibel, bilincin sanıldığının aksine yüksek zekadan değil, tamamen farklı evrimsel baskılardan doğduğunu öne sürüyor. Stibel'in teorisine göre, organizmalar çevrelerindeki dünyayı algılamak ve modellemek için "bilişi" geliştirirken; hayatta kalabilmek, içsel çatışmaları çözmek ve kendi varlıklarını sürdürebilmek için "bilinci" geliştirdiler. Günümüzdeki ileri düzey YZ modelleri olağanüstü bir bilişsel kapasiteye sahip olsalar da, kendi başlarına hayatta kalma gibi bir dertleri yok.

Tüm donanım ihtiyaçları, hedefleri ve enerji kaynakları insanlar tarafından karşılanan bu dijital varlıkların, evrimsel bir süreçle bilinç geliştirmesi için hiçbir mantıklı sebep bulunmuyor. Stibel, bilincin oluşabilmesi için sistemin kendi varoluşunu sürdürmeye yönelik bağımsız bir "kontrol" mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak bilim insanları, yapay zekanın kısıtlı kaynaklar altında kendi varlığını koruma ve bağımsız kararlar alma zorunluluğu olmadığı sürece asla gerçek bir bilince ulaşamayacağını savunuyor. Özetle, şimdilik robotların isyan edeceği distopik kabuslar için endişelenmemize hiç gerek yok.