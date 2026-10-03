Einstein'ın görelilik teorisini sarsan imkansız foton yolculuğu

İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü ve Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü'nden Giorgio Galanti ve Marco Roncadelli, bu gizemi aydınlatmak için devrimsel bir teori ortaya attı. Uzmanlar, fotonun bu zorlu hayatta kalma mücadelesini "yoğun bir ormanda fırlatılan bir okun hiçbir ağaca çarpmadan geçip gitmesine" benzetiyor. Geliştirilen yeni hipoteze göre foton, devasa galaksiler arası engelleri atlatabilmek için yolculuğu sırasında geçici bir süreliğine "aksiyon" benzeri çok hafif, teorik parçacıklara dönüştü.

Bu dönüşüm fikri, Einstein'ın özel görelilik kuramının bazı değişmez kurallarını aşırı enerjilerde ihlal ediyor ve evrende parçacıkların engelsizce ilerleyebildiği "kozmik bir hızlı şerit" olduğunu öne sürüyor. NASA sensörlerini dahi geçici olarak kör eden ve uzayda ancak 10.000 yılda bir görülebileceği tahmin edilen bu şiddetli olayın verileri, Çin'deki bir gözlemevi tarafından da desteklendi. Gözlemevi, farklı fotonların Dünya'ya gelişleri arasında tam bir saatlik bir zaman farkı tespit ederek bu matematiksel öngörüyü doğruladı. Bu sıradışı keşif, bilim dünyasına kuantum kütleçekimini ve evrenin en şiddetli olaylarını anlamak için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir pencere açıyor.