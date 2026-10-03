Google haritalar’da gizli kalmış hayati bir özellik: Tünellerde rota kaybına son
Google Haritalar, milyonlarca sürücünün günlük hayatında vazgeçilmez bir navigasyon asistanı olsa da, ayarlar menüsünün derinliklerinde pek çok kişinin bilmediği oldukça değerli bir özellik saklı. Özellikle uzun tünellerde GPS sinyalinin aniden kaybolmasıyla yaşanan rota sapmaları ve konum hataları, sürücüler için zaman zaman büyük bir çileye dönüşebiliyor. Ancak uygulamada yer alan "Bluetooth işaretçileri" (Bluetooth beacons) desteği, tam da bu can sıkıcı sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiş.
Normal şartlarda aracınızla bir tünele girdiğinizde GPS bağlantısı kesilir ve uygulama, tünele giriş hızınızı baz alarak tahmini bir ilerleme belirlemeye çalışır. Fakat tünel içinde trafik aniden yavaşlarsa, haritadaki konumunuz gerçek yerinizden hızla uzaklaşır. Tünellere yerleştirilmiş küçük Bluetooth vericilerinden sinyal alan bu yenilikçi özellik sayesinde ise aracınızın konumu uydu bağlantısı olmadan da anlık ve çok daha hassas bir şekilde takip edilebiliyor.
BU ÖZELLİK NASIL AKTİF EDİLİR?
Ne yazık ki bu işlev birçok kullanıcıda varsayılan olarak kapalı geliyor. Etkinleştirmek ise oldukça basit:
- Google Haritalar uygulamasında "Ayarlar" menüsüne girin.
- "Navigasyon Ayarları" bölümünü açın.
- Sayfanın alt kısımlarında yer alan "Tünellerde Bluetooth işaretçileri" seçeneğini bulun ve düğmeyi aktif hale getirin.
- Çıkan uyarı ekranında uygulamanın konum erişimi talebine onay verin.
Bu küçük ayarı açtıktan sonra, Bluetooth altyapısına sahip olan tüm tünellerde kesintisiz bir navigasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.
Haber Girişi