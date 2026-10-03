Türkiye’de yapay zeka kullanımı 2026'da ikiye katlandı: En çok özel amaçlarla tercih ediliyor

Verilere göre, 2025 yılında yüzde 19,2 seviyesinde olan üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı 2026'da yüzde 37,6'ya fırladı. İş dünyasında da benzer bir artış yaşandı; işletmelerin kullanım oranı yüzde 7,5'ten yüzde 14'e çıktı. Eğitim seviyesi arttıkça kullanımın da arttığı gözlemlenirken, yükseköğretim mezunları yüzde 62,7 oranla ilk sırada yer aldı. Bireylerin yüzde 86,4'ü yapay zekayı gündelik, özel amaçlarla kullanırken, bunu mesleki (yüzde 37,3) ve eğitim amaçlı (yüzde 32,6) kullanımlar takip etti. Kullanmayanların büyük çoğunluğu ise (yüzde 63,3) bu teknolojiye "ihtiyaç duymadığını" belirtti.

Kurumsal tarafta ise yapay zekanın en çok tercih edildiği alan yüzde 63,7 ile bilişim ve telekomünikasyon sektörü oldu. Girişimler yapay zeka sistemlerini en fazla pazarlama, satış ve araştırma-geliştirme süreçlerinde değerlendiriyor. Teknolojiye erişimde ise işletmelerin yüzde 67,8'i açık kaynaklı yazılımlara yöneliyor. Henüz bu teknolojiyi kullanmayan şirketlerin yüzde 72,3'ü önlerindeki en büyük engelin "uzmanlık eksikliği" olduğunu vurguluyor.

Ortaya çıkan bu veriler, yapay zekanın Türkiye'de hızla hayatın bir parçası haline geldiğini, ancak kurumsal adaptasyon için nitelikli uzman ve insan kaynağı ihtiyacının kritik bir şekilde sürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor.