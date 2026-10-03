Zaman simetrisini kıran ilk Tip - I süperiletken bulundu

Hindistan Bilim Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü'nden (IISER) Anshu Kataria ve ekibi, YbSb₂ adı verilen malzemenin bu temel simetriyi kıran ilk Tip-I süperiletken olduğunu kanıtladı. Manyetik alanların içine sızmasına izin veren Tip-II malzemelerin aksine Tip-I malzemeler, bu alanları tamamen dışarı iterler. Araştırmacılar bu kristali mutlak sıfıra yakın bir seviyeye soğutup, manyetik alanları hassas bir şekilde ölçmek için yapıya "müon" adı verilen atom altı parçacıklar yerleştirdiler.

Malzeme süperiletken faza geçtiğinde, içinde kendiliğinden oluşan minik manyetik alanlar gözlemlendi. Eğer zaman simetrisi kırılamamış olsaydı, bu alanların oluşması imkansızdı. Araştırmacılar, bu sıra dışı durumun malzemenin "topolojik süperiletkenlik" potansiyeli taşımasına işaret ettiğini belirtiyor. Daha önce zaman simetrisini koruduğu sanılan Tip-I süperiletkenlerde böylesi egzotik kuantum durumlarının keşfedilmesi, temel fizikte yepyeni ufuklar açıyor.