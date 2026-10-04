Binalar artık enerji de depolayabilir! Bilim insanları elektrik tutabilen beton geliştirdi

Araştırmacılar, çimentoya karbon siyahı ve karbon nanotüpler ekleyerek elektrik iletebilen özel bir karışım hazırladı. Daha sonra bu malzemeyi 3D yazıcıyla, elektrik yüklü iyonların hareket edebileceği özel bir iç içe geçmiş elektrot düzeninde bastılar.

Ortaya çıkan yapı, elektrik depolayabilmesinin yanı sıra yaklaşık 23 megapaskal basınca dayanabildi. Bu değer, araştırmacılara göre döşeme ve merdivenlerde kullanılan ticari betonların dayanıklılığıyla karşılaştırılabilecek seviyede.

Deneylerde üç küçük süperkapasitör birbirine bağlandığında LED ışıkları çalıştırabilecek kadar elektrik üretti. Araştırmacılar, teknolojinin henüz binaların enerji ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olmadığını ancak gelecekte duvar, zemin veya temellerin aynı anda hem taşıyıcı hem de enerji depolayan yapılara dönüşebileceğini düşünüyor.

Yeni beton teknolojisinin özellikle güneş panellerinden üretilen elektriğin sık sık depolanıp kullanılacağı sistemlerde değerlendirilebileceği belirtiliyor. İlk aşamada ise acil durum aydınlatmaları, sensörler ve akıllı bina sistemleri gibi daha düşük enerji gerektiren uygulamalarda kullanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte teknolojinin büyük yapılara uygulanabilmesi için dayanıklılık, nem, kablolama, üretim ve düşük sıcaklıklarda performans gibi sorunların çözülmesi gerekiyor.