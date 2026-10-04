Mide kanserine karşı yeni umut! Bilim insanları tümör oluşmadan önceki süreci ortaya çıkardı

Araştırmaya göre uzun süreli H. pylori enfeksiyonu, bağışıklık hücreleri ile mide dokusundaki bağ dokusu hücreleri arasındaki iletişimi değiştiriyor. Bağışıklık sisteminin salgıladığı interlökin-1β adlı molekül, bağ dokusunu etkileyerek mide dokusunun normal yenilenme mekanizmasını değiştiriyor. Bunun sonucunda hücreler daha hızlı bölünmeye başlıyor ve mide dokusu, normalde embriyonik gelişim ve yara iyileşmesi sırasında kullanılan farklı bir programa geçiyor.

Bilim insanları, bu sürecin tümör oluşmadan önce durdurulabilmesi halinde mide kanseri riskinin azaltılabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar özellikle bağ dokusu hücrelerinin iltihaplanmaya verdiği yanıtı hedefleyen yeni tedaviler üzerinde duruyor.

Uzmanlar ayrıca H. pylori enfeksiyonunun tespit edilmesi halinde tedavi edilmesinin mide kanseri riskini azaltabildiğini vurguluyor. Bununla birlikte bazı kişilerde bakteri ortadan kaldırıldıktan sonra bile mide dokusundaki değişimlerin devam edebildiği belirtiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, kanser öncesi sürece giren kişileri daha erken belirleyebilecek biyolojik göstergeler geliştirmeye çalışıyor.

Yeni bulgular, mide kanserini yalnızca tümör ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine, kanser oluşmadan önce başlayan biyolojik sürece müdahale etme ihtimalini gündeme getiriyor.