Uzayda akılalmaz patlama! Bilim insanları 10 dakika boyunca süren gizemli ışığı yakaladı
Astronomlar, iki nötron yıldızının çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşünülen sıra dışı bir kozmik patlamada dikkat çekici bir sinyal yakaladı. EP250704a adı verilen olay, yalnızca 0,4 saniye süren güçlü bir gama ışını patlamasıyla başladı ancak ardından yaklaşık 10 dakika boyunca X ışınlarında parlamaya devam etti.
Bilim insanlarına göre bu uzun süreli X ışını parlamasının nedeni, çarpışmanın ardından oluşmuş olabilecek magnetar adı verilen aşırı güçlü manyetik alana sahip bir nötron yıldızı olabilir.
Nötron yıldızları, büyük yıldızların süpernova sonrasında çöken çekirdeklerinden oluşuyor ve Güneş'ten daha fazla kütleyi şehir büyüklüğünde bir alana sığdırabiliyor. İki nötron yıldızı birleştiğinde ise gama ışını patlamalarının yanı sıra ağır elementlerin oluşumu ve kütle çekim dalgaları gibi olaylar meydana gelebiliyor.
Bu olayda ise gama ışınları kısa sürede sona ermesine rağmen X ışınlarının yaklaşık 560 saniye boyunca devam etmesi, standart patlama modelleriyle tam olarak açıklanamıyor. Araştırmacılar, yeni doğmuş hızlı dönen bir magnetarın çevresine enerji aktarmaya devam etmiş olabileceğini düşünüyor.