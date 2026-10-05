Mühendislerden şaşırtan buluş! Hasar alsa bile batmayan titanyum geliştirdiler

Geliştirilen malzemenin en dikkat çekici özelliği ise suyun yapının açık bölümlerinden geçmesine rağmen batmaması. Araştırmacılar, köpüğün içindeki küçük kapalı hücrelerin gazı hapsederek titanyum gövdenin suyla tamamen dolmasını engellediğini belirtiyor.

Yapılan testlerde malzeme iki aydan uzun süre tatlı suda yüzmeye devam etti. Deniz suyunda gerçekleştirilen denemelerde ise iki hafta boyunca kütlesinin yalnızca yüzde 0,15'ini kaybetti ve dayanıklılığındaki düşüş yüzde 1'in altında kaldı.

Dahası, yapı çatladığında veya bağlantı noktalarında ciddi hasarlar oluştuğunda bile yüzmeye devam etti. Araştırmacılar, bu özelliğin özellikle şamandıralar, yüzer sensörler ve deniz altyapıları için önemli bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Ekip şimdi malzemeyi daha büyük ölçekte üretmeyi ve uzun süreli deniz ile derin deniz koşullarındaki performansını test etmeyi planlıyor. Araştırmacılara göre aynı teknoloji, ileride enerji emilimi, titreşim kontrolü ve ısı yönetimi gibi farklı alanlarda da kullanılabilir.