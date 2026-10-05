Yaşlandıkça kaslar neden zayıflıyor? Bilim insanlarından dikkat çeken keşif

Araştırmaya göre sorun, sinirlerin kaslara hareket etmeleri için sinyal gönderdiği nöromüsküler bağlantı noktasında ortaya çıkıyor. Bilim insanları, yaşlanan kaslarda elektriksel sinyallerin iletilmesini sağlayan NaV1.4 adlı sodyum kanalının seviyelerinin azaldığını tespit etti. Bu durum, kasların sinirlerden gelen sinyallere daha az duyarlı hale gelmesine neden olabiliyor.

KASLARIN YENİDEN GÜÇLENMESİ MÜMKÜN OLABİLİR

Araştırmacılar ayrıca ClC-1 adlı başka bir proteinin kısmen baskılanmasının yaşlanan kasların sinir sinyallerine daha iyi yanıt vermesini sağladığını ve kas gücünü artırdığını belirledi.

Araştırmacılar, bulguların yaşlanmaya bağlı kas güçsüzlüğünün nedenlerini daha iyi anlamaya ve gelecekte yeni tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.