2026 Nobel Tıp Ödülü'nü kazandıran buluşu İbn-i Sina 1000 yıl önce nasıl bildi?

"El-Kanun fi't-Tıb" eserinde beyni bölümlere ayıran İbn-i Sina, içgüdüsel korku ve hafıza gibi olguların beyindeki yerini sorgulamıştı. Bugün optogenetik, onun sorduğu bu tarihsel sorulara hücresel düzeyde yanıtlar sunuyor. Yeni teknolojinin temeli, Peter Hegemann ve ekibinin Chlamydomonas adlı tek hücreli bir yeşil algin ışığa yönelmesini sağlayan özel bir proteini keşfetmesine dayanıyor. Araştırmacılar, bu proteinin aynı zamanda bir iyon kanalı işlevi gördüğünü ve ışıkla buluştuğunda elektriksel sinyaller ürettiğini ortaya koydu.

Geçmişte bilim insanları beyni gözlemlerken işlevlerin doğrudan nedenselliğini kanıtlamakta büyük zorluklar yaşıyordu. DNA'nın kaşiflerinden Francis Crick'in 1999'da teorize ettiği "beyin hücrelerini milisaniyeler içinde yalnızca ışıkla kontrol etme" fikri, bu keşif sayesinde gerçeğe dönüştü. Sinir hücrelerine genetik olarak aktarılan bu ışığa duyarlı proteinler sayesinde araştırmacılar, artık belirli hücreleri diledikleri gibi açıp kapatabiliyor. Böylece İbn-i Sina'nın zamanında hayal dahi edilemeyen "beyni doğrudan kontrol etme" yeteneği, modern tıbbın en önemli araçlarından biri haline geldi.