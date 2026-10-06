Kuantum bilgisayarlar için önemli gelişme: Rastgele erişimli kuantum bellek

Geleneksel bilgisayarların (RAM mekanizmalarının) aksine, günümüz süper iletken kuantum bilgisayarlarında işlemci ve bellek arasında standart bir ayrım bulunmuyor. Bu durum, işlemcinin yaydığı sinyallerin bellekte bekleyen hassas kuantum verilerinde (kübitlerde) istenmeyen etkileşimlere ve bozulmalara yol açmasına neden olabiliyor.

Araştırmacıların tasarladığı yeni sistem, bu sorunu sekiz kuantum bilgi biriminden oluşan kademeli bir mimariyle aşıyor: Birimlerin yedisi veri depolamak için (depolama hücreleri) kullanılırken, sekizinci birim işlemciyle depolama alanları arasında bir "tampon" (buffer) geçiş istasyonu görevi görüyor. Bu yapı sayesinde işlemci, sırayla gitmek yerine sadece ilgili frekansı kullanarak istediği depolama hücresine doğrudan ve bağımsız bir şekilde erişebiliyor. Laboratuvar testlerinde, hücrelere erişim sırasındaki hata payının %1,5'in altında olduğu kanıtlandı.

Geliştirilen bu teknoloji, kişisel bilgisayarlarımızdaki standart RAM'lerin hemen yerini alacak olmasa da; milyonlarca kübitten oluşan, hata toleransına sahip devasa kuantum bilgisayarlarının gelecekte inşa edilebilmesi için çok önemli bir mühendislik adımı olarak değerlendiriliyor.