WhatsApp'tan bilgisayarlar için yeni önlem: "Kısıtlanmış sohbet" ile gizliliğiniz güvende

Günümüzde pek çok kişi çalışırken kolaylık sağlaması adına WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını aktif olarak kullanıyor. Ancak bilgisayarın başından kısa süreliğine ayrılmak, özel konuşmaların meraklı gözlere maruz kalma riskini doğuruyordu. Artık kullanıcılar, diledikleri bireysel veya grup sohbetlerini kilitleyebilecek. Kilitlenen bu mesajlaşmalar, ana ekrandaki sohbet listesinden kaldırılarak tamamen ayrı, şifreli ve gizli bir klasörün içine taşınacak.

Bu gizli klasöre web veya dizüstü bilgisayar üzerinden erişmek isteyen kişilerin, ana cihazlarında (iPhone ya da Android telefonlarında) önceden oluşturdukları özel "gizli kodu" girmeleri zorunlu olacak. Üstelik bu ekstra güvenlik katmanı sayesinde, kilitli sohbetlerden gelen yeni mesaj bildirimlerinde gönderici adı veya mesaj içeriği kesinlikle gösterilmeyecek; ekranda yalnızca "WhatsApp: 1 yeni mesaj" uyarısı belirecek.

İstenildiğinde WhatsApp uygulamasının tamamına da parola koymaya olanak tanıyan bu gizlilik adımının, yakın zamanda tüm dünyadaki kullanıcılara sunulması planlanıyor. Yeni özellik, dijital mahremiyeti bir üst seviyeye taşıyarak bilgisayar başındaki güvenlik endişelerini ortadan kaldıracak.