Yapay zeka, kuantum bilişim ve karanlık madde araştırmalarına hız kazandıracak

Mutlak sıfırın hemen üzerinde soğutulan bu cihazlar, en zayıf sinyalleri bile yakalayabiliyor ancak manuel olarak ayarlanmaları saatler sürüyor. Bu süreç, özellikle Axion Karanlık Madde Deneyi (ADMX) gibi keşif projelerinde ve kuantum bilgisayarların ölçeklendirilmesinde değerli araştırma zamanının israfına neden oluyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın Genesis Misyonu tarafından fonlanan AQUA-WOLF adlı proje, bu darboğazı "pekiştirmeli öğrenme" teknikleriyle çözmeyi hedefliyor. Yapay zeka, tıpkı bir fizikçi gibi sinyal gücünü (kazancı) artırma başarısına göre ödüllendirilerek kendi kendini eğitecek. Ekibin en büyük hedefi ise sisteme enerji dinamiklerini (Hamiltoniyen) kodlayarak temel fizik kurallarını öğretmek. Bu sayede ajan, daha önce hiç karşılaşmadığı cihazlara bile hızla uyum sağlayabilecek.

Gerçek donanımlarla test edildikten sonra açık kaynaklı olarak yayımlanacak bu teknoloji, bilim insanlarını yorucu kalibrasyon süreçlerinden kurtararak, zamanlarını evreni bir arada tutan sırları keşfetmeye ayırmalarına olanak tanıyacak.