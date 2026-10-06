Yıldızın ölümü son olmadı: Yok oluştan yeni bir dünya doğdu

Bilinen oluşum senaryolarının aksine bu dev gezegen, genç bir yıldızın etrafındaki gaz ve toz bulutlarından değil; yakıtını tüketerek ömrünü tamamlamış ve dış katmanlarını uzaya saçmış bir beyaz cücenin küllerinden doğdu. Gezegeni doğrudan göremeyen bilim insanları, keşfi beyaz cücenin atmosferindeki olağandışı "niyobyum" elementi yoğunluğu sayesinde yaptı. Yıldızın yaydığı yoğun radyasyon, 4,4 günlük yörünge süresiyle çok yakınında dönen bu gezegenin atmosferini yavaş yavaş buharlaştırıyor; kopan maddeler ölü yıldıza düşerek eşsiz bir kimyasal parmak izi bırakıyor.

NASA'nın TESS uzay teleskobu verileriyle de desteklenen ve kesin doğrulanması beklenen bu keşif, gezegen sistemlerinin yaşam sürelerine dair mevcut modelleri derinden sarsıyor. Bulgular, bir yıldızın ölümünün o sistemin mutlak sonu olmadığını ve evrende yepyeni dünyaların başlangıcına dönüşebileceğini kanıtlıyor.