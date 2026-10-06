Yıldızın ölümü son olmadı: Yok oluştan yeni bir dünya doğdu
İngiltere'deki Warwick Üniversitesi liderliğindeki gök bilimci ekibi, evrende daha önce hiç gözlemlenmemiş türden, "ikinci nesil" olarak adlandırılan sıra dışı bir gezegenin izlerine ulaştı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, HS 0209+0832 adı verilen ölü bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde, yıldızın ölümünden arta kalan maddelerin yeniden birleşmesiyle Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gök cismi meydana geldi.
Bilinen oluşum senaryolarının aksine bu dev gezegen, genç bir yıldızın etrafındaki gaz ve toz bulutlarından değil; yakıtını tüketerek ömrünü tamamlamış ve dış katmanlarını uzaya saçmış bir beyaz cücenin küllerinden doğdu. Gezegeni doğrudan göremeyen bilim insanları, keşfi beyaz cücenin atmosferindeki olağandışı "niyobyum" elementi yoğunluğu sayesinde yaptı. Yıldızın yaydığı yoğun radyasyon, 4,4 günlük yörünge süresiyle çok yakınında dönen bu gezegenin atmosferini yavaş yavaş buharlaştırıyor; kopan maddeler ölü yıldıza düşerek eşsiz bir kimyasal parmak izi bırakıyor.
NASA'nın TESS uzay teleskobu verileriyle de desteklenen ve kesin doğrulanması beklenen bu keşif, gezegen sistemlerinin yaşam sürelerine dair mevcut modelleri derinden sarsıyor. Bulgular, bir yıldızın ölümünün o sistemin mutlak sonu olmadığını ve evrende yepyeni dünyaların başlangıcına dönüşebileceğini kanıtlıyor.