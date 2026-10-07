Ay'a taşınmaya hazırlanın! Ay'daki evlerimizi inşa edecekleri o inanılmaz karışım!

Profesör Mehdi Hojjati ve araştırmacı Farshad Malekpour liderliğindeki ekip, geliştirdikleri bu malzemeyi kullanarak bir Ay modülü iniş takımının çarpma anında maruz kalacağı stresi emebilen yapılar ve bir İngiliz anahtarı üretti. Karışıma eklenen Ay toprağının, malzemenin ısıl işlemi sırasındaki büzülme ve bükülmeleri önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. Ek donanıma erişimin imkânsız olduğu Ay ortamı için bu durum büyük bir üretim avantajı sağlıyor.

Çalışmanın en dikkat çekici yönü ise uzay sınıfı polimerlerle Ay toprağını birleştiren sürdürülebilir bir "kapalı döngü" sistemi sunması. Kullanılan yüksek performanslı PEKK plastiği, termal ve mekanik özelliklerini kaybetmeden üç kez başarıyla geri dönüştürüldü. Bu yenilikçi teknoloji, gelecekteki uzay görevlerinde kıt kaynakların yerinde ve verimli kullanımı adına oldukça umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.