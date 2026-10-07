Çinli bilim insanları, çeltiğin tüm yaşam döngüsünün hücresel haritasını çıkardı

Araştırmacılar, "Zhonghua 11" isimli Japonika pirinç türünü kullanarak bitkinin 10 farklı organını ve 61 gelişim evresini kapsayan geniş bir veri tabanı oluşturdu. İleri düzey tek hücreli gen dizilim teknolojileriyle 850 binden fazla yüksek kaliteli hücre verisi analiz edilerek, bitki içindeki 119 hücre tipi ve 133 alt hücre tipi tanımlandı.

Bu yüksek çözünürlüklü hücre haritası, bir pirinç tanesinin içindeki hücrelerin mikroskobik düzeyde nasıl karmaşık bir iş bölümü yaptığını gözler önüne seriyor. Özellikle pirincin besin değerini ve lezzetini belirleyen endosperm bölümündeki farklılıklar keşfedildi; dış kısmın nişasta sentezinden, iç karın kısmının ise protein depolanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

Bilim insanları bu keşif sayesinde geliştirdikleri yeni hücresel modelle, gelecekte hedef odaklı genetik tarım uygulamaları yaparak çok daha lezzetli, dayanıklı ve besin değeri yüksek pirinç türleri üretebilecek.