Google, görsel üretimde yeni bir çerçeve sunan"Nano Banana 2.1" modelini duyurdu

Yeni model özellikle görsel tasarım, maskeli düzenleme ve karakter tutarlılığındaki performansıyla öne çıkıyor. Poster, arayüz ve dergi mizanpajı gibi metin ile grafiğin iç içe geçtiği tasarımlarda yazıların çok daha okunaklı ve net işlenmesini sağlıyor. Modelin en dikkat çeken yeteneği ise 14 adede kadar referans görseli aynı anda işleyebilmesi; bu sayede e-ticaret ve reklam dünyasında sıklıkla aranan "karakter ve nesne tutarlılığı" sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Ayrıca 1:8'den 8:1'e kadar ekstrem panoramik formatları destekleyen yapay zeka, Web ve Görsel Arama entegrasyonuyla gerçek zamanlı güncel verilerle de beslenebiliyor. Kendi ailesindeki "Pro" sürümünü testlerde geride bırakan Nano Banana 2.1; bugünden itibaren Gemini, Google AI Studio, Flow ve Google Ads gibi platformlarda kullanıma açıldı. Önceki nesil modelin ise 29 Ekim 2026'da kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.