NASA'nın SunRISE görevi ertelendi: Fırlatma en erken 2027 ortasında yapılacak

Altı adet küçük uydudan oluşan SunRISE filosu, uzayda birbirleriyle belirli bir mesafe koruyarak formasyon halinde uçacak ve adeta tek bir devasa radyo teleskopu gibi işlev görecek. Görevin temel amacı, Güneş'teki enerjik parçacık etkinliklerinin yol açtığı şiddetli radyo patlamalarını izlemek; böylece uzaydaki astronotlar ile uydular için büyük tehlike yaratabilecek uzay hava durumu olaylarını çok daha önceden tahmin edebilmek.

Görevin başlangıçta United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Vulcan roketiyle fırlatılması planlanıyordu. Ancak Vulcan programında yaşanan teknik aksaklıklar ve fırlatma manifestosundaki zincirleme gecikmeler, NASA'yı rota değişikliğine mecbur bıraktı. Alınan son kararla birlikte SunRISE, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak olan bir SpaceX Falcon Heavy roketinde ortak yük (rideshare) statüsünde uzaya gönderilecek.

Uzay araçlarının tüm üretim ve kritik test aşamaları başarıyla tamamlanmış ve uydular uçuşa hazır hale getirilmişti. Buna rağmen, taşıyıcı roket değişiminin getirdiği entegrasyon süreçleri ve lojistik düzenlemeler bu mecburi rötarı beraberinde getirdi. Bilim dünyasında büyük merak uyandıran proje, uzay uçuşlarının güvenliğini artırma konusunda araştırmacılara eşsiz veriler sunacak.