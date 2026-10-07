Uzayda havai fişek gösterisi: 845 yıllık süpernova kalıntısı Pa 30

Bu göksel şölenin kökeni aslında yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Çinli, Japon ve Arap astronomların 1181 yılında tuttukları tarihi kayıtlarda, gökyüzünde tam 185 gün boyunca parlayan bir "misafir yıldızdan" bahsediliyor. Bilim insanları, o dönemde gözlemlenen bu gizemli ışık kaynağının, bugün Pa 30 bulutsusunu oluşturan süpernovanın ta kendisi olduğuna inanıyor.

"Tip Iax" süpernova olarak sınıflandırılan bu nadir patlamanın mekanizması hala tam olarak çözülememiş olsa da, iki beyaz cücenin çarpışmasıyla meydana geldiği düşünülüyor. Bulutsunun merkezindeki aşırı sıcak yıldız, ürettiği şiddetli yıldız rüzgarlarıyla etrafa yayılan ışınsal iplikçikleri şekillendiriyor. Yakından bakıldığında, bu iplikçiklerin üzerindeki inci tanelerini andıran düğümlerin her birinin çapının 4 ışık günü genişliğinde olduğu görülüyor.